Псковичам объяснили, как защитить свои права при продаже квартиры

11:56, 02 ноября 2022, ПАИ

Собственники, права которых были нарушены при продаже объектов недвижимости, могут подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о возражении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Кадастровой палате Псковской области.

«Данная запись вносится в ЕГРН в случае, когда предшествующий правообладатель недвижимости планирует обратиться в суд и оспорить переход права на объект. Мера направлена на предотвращение мошеннических схем с недвижимостью – перепродажи полученного незаконным путем имущества добросовестным покупателям», – пояснила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Кротова.

Наличие в ЕГРН отметки о возражении в отношении зарегистрированного права не является основанием для приостановления или отказа в регистрации прав на данный объект в дальнейшем. Информация о наличии возражения отражается в выписке ЕГРН, что позволяет потенциальным покупателям узнать о существующих притязаниях на недвижимость и воздержаться от приобретения спорного объекта, отметили специалисты.

Обратиться с заявлением о внесении в ЕГРН записи о наличии возражения может собственник, право которого на недвижимость было зарегистрировано в ЕГРН ранее. Подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра. Если по истечении трех месяцев с момента внесения записи в ЕГРН предшествующий правообладатель не обратился в суд для оспаривания зарегистрированного права, она будет погашена. Отметка о наличии возражения также может быть погашена в любое время по заявлению предшествующего правообладателя, по обращению которого она была сделана, добавили в Кадастровой палате.

Оплата услуг, оказываемых Кадастровой палатой, осуществляется в безналичном порядке - на лицевой счет филиала, реквизиты размещены в Интернете по адресу: https://kadastr.ru/, также реквизиты могут быть направлены на электронный адрес заказчика.