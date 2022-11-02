Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам объяснили, как защитить свои права при продаже квартиры

Собственники, права которых были нарушены при продаже объектов недвижимости, могут подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о возражении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Кадастровой палате Псковской области.

«Данная запись вносится в ЕГРН в случае, когда предшествующий правообладатель недвижимости планирует обратиться в суд и оспорить переход права на объект. Мера направлена на предотвращение мошеннических схем с недвижимостью – перепродажи полученного незаконным путем имущества добросовестным покупателям», – пояснила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Кротова.

Наличие в ЕГРН отметки о возражении в отношении зарегистрированного права не является основанием для приостановления или отказа в регистрации прав на данный объект в дальнейшем. Информация о наличии возражения отражается в выписке ЕГРН, что позволяет потенциальным покупателям узнать о существующих притязаниях на недвижимость и воздержаться от приобретения спорного объекта, отметили специалисты.

Обратиться с заявлением о внесении в ЕГРН записи о наличии возражения может собственник, право которого на недвижимость было зарегистрировано в ЕГРН ранее. Подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра. Если по истечении трех месяцев с момента внесения записи в ЕГРН предшествующий правообладатель не обратился в суд для оспаривания зарегистрированного права, она будет погашена. Отметка о наличии возражения также может быть погашена в любое время по заявлению предшествующего правообладателя, по обращению которого она была сделана, добавили в Кадастровой палате.

Оплата услуг, оказываемых Кадастровой палатой, осуществляется в безналичном порядке - на лицевой счет филиала, реквизиты размещены в Интернете по адресу: https://kadastr.ru/, также реквизиты могут быть направлены на электронный адрес заказчика.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 ноября 2022

Псковский губернатор подвёл итоги мобилизации в регионе
02 ноября 2022

Синоптики прогнозируют в Пскове дождливую погоду и до +9 градусов

02 ноября 2022

До +9 градусов ожидается сегодня в Пскове
02 ноября 2022

Электросирены прозвучат в Псковской области в 10:30
02 ноября 2022

Творческий коллектив ИК-6 стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»
01 ноября 2022

Госдума объявила творческий конкурс для журналистов
01 ноября 2022

В Великих Луках временно изменится порядок движения автобусов
01 ноября 2022

В Ростовской области готовят подвалы домов для укрытия во время ЧС

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...