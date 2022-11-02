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Общество

Торговле и общепиту рекомендовали усилить безопасность

В Минпромторге считают, что на объектах розничной торговли и общепита следует принять дополнительные меры безопасности. Такие рекомендации министерство разослало региональным властям, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В первую очередь, бизнес должен выделить критически важную инфраструктуру, которая нужна для стабильного функционирования организаций.

Рекомендации Минпромторга разработали на фоне указа президента РФ об уровнях реагирования на территории страны. В конце октября в четырех новых регионах ввели военное положение (максимальный уровень реагирования), еще в восьми, которые прилегают к ним, — средний уровень реагирования, далее в 18 — уровень повышенной готовности. В большей части страны, в том числе и в Псковской области, его определили как базовый.

«Организациям рекомендовали проверить соблюдение требований безопасности, в том числе функционирование действующих систем. Это позволит создать необходимые условия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, актов терроризма, а также других противоправных действий», — пояснили в Минпромторге. 

При максимальном уровне реагирования в регионах введут территориальную оборону, плюс используют целый ряд мер реагирования. В условиях военного положения торговля может установить защитные решетки на окна и двери магазинов, а также планировать завоз товаров как минимум на две недели вперед, рассказал глава практики судебной защиты московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба.

Бизнес уже начал работу в предложенном чиновниками направлении, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Владельцы моллов проверили работу систем пожаротушения и оповещения и обновили инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях, уточнил он. Также ТЦ усилили посты охраны, заметил эксперт.

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