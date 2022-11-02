В Псковской области продолжается отбор на службу в Росгвардию

14:28, 02 ноября 2022, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы - с 8:00 до 18:00 ежедневно, в том числе в выходные дни. Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.

Подробности можно узнать по телефону 8 (8112) 73-43-13.