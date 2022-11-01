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Политика

Резкий рост медиаиндекса псковского губернатора отмечен в октябре

По итогам октября медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рейтинге псковских политиков, построенном «Псковской правдой» на основе результатов мониторинга федеральных СМИ, вырос почти в четыре раза, до показателя в 12 935 единиц. Этому способствовало его активное участие в организации мобилизации на территории региона, сообщает «Псковская правда».

Кроме того, заметными на федеральном уровне инфоповодами из Псковской области стали помощь областных властей украинским беженцам, в начале октября скопившимся на границах с Эстонией и Латвией, а также решение губернатора об отказе от широкого и дорогостоящего празднования Нового года.

Значимым медиасобытием стала и посвященная вопросам хода мобилизации в Псковской области пресс-конференция Михаила Ведерникова, состоявшаяся в ТАСС и активно освещавшаяся как федеральными, так и региональными СМИ.

В региональном топ-30 губернатор традиционно занял 1-е место с медиаиндексом 17 452,2 (на 26% выше, чем в сентябре). Главными инфоповодами в областном медиаполе для главы региона стала та же мобилизация, в том числе вопросы единовременных выплат и поддержки семей призванных, тема отсрочек и встреча Михаила Ведерникова с мобилизованными на полигоне под Псковом.

Также в центре внимания СМИ были встреча с главой Гдовского района, посвященная перспективам развития муниципалитета, обсуждение хода реализации нацпроектов, встреча с главой Минстроя РФ, открытие Музея оккупации Пскова, догазификация региона, работа геральдического совета Псковской области и подготовка к открытию нового завода в ОЭЗ «Моглино».

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