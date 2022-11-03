Мошенники нашли способ списывать деньги с карт клиентов Wildberries

08:07, 03 ноября 2022, ПАИ

Пользователи маркетплейса Wildberries сталкиваются с мошенническими схемами, при которых с их банковских карт и расчетных счетов снимают деньги за покупки, которые они не совершали. Одна из пострадавших — дизайнер Оксана Федотова рассказала «Известиям», что таким образом лишилась почти 200 тысяч рублей — мелкими транзакциями они переводились фиктивному продавцу.

Притом что Оксана Федотова, хоть и была зарегистрирована на маркетплейсе, никаких покупок там не совершала с августа этого года.

«В истории транзакций я обнаружила, что с карты списывалось по одной тысяче рублей чуть ли не каждую минуту. Я сразу же связалась с банком и заблокировала карту. В ответ на мою просьбу разобраться в ситуации в банке мне сказали, что транзакция получила подтверждение, хотя я его не давала», — рассказала она.

Из банковской выписки следовало, что 195 тысяч рублей в течение буквально двух часов были переведены некоей фирме «wildberries Podol'sk». Потерпевшая отметила, что пыталась связаться с поддержкой Wildberries, но она ей никак не помогла. Кроме того, в чате продавцов маркетплейса она увидела жалобу на такую же проблему и от другого пользователя.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, предположил, что Оксана Федотова стала жертвой мошенников, которые украли данные ее кредитной карты. В итоге они привязали эту карту к ее аккаунту в Wildberries и совершили фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, которая своим названием «мимикрировала» под маркетплейс.

«Вероятно, сама девушка где-то «засветила» данные своей карты или они были украдены. Ей необходимо обращаться в полицию по этому инциденту», — пояснил источник.

По его словам, только таким образом можно узнать, на чей счет поступили ее деньги.