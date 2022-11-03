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Политика

Святослав Колинко рассказал о планах в случае избрания на пост главы Пскова

О своей программе рассказал претендент на пост главы Пскова Святослав Колинко на сессии городской Думы 3 ноября. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

«Я свою программу строил, исходя из того, что Псков должен быть тем местом, где людям комфортно жить, продолжать улучшать социальную сферу, инфраструктуру, возможно, в каких-то центральных частях города убрать автомобильное движение», - сказал он.

Святослав Колинко добавил, что Пскову нужен ещё один мост. «Продолжать строительство моста на Северном обходе и искать место под ещё один мост в черте Пскова», - отметил кандидат. Кроме того, по его словам, необходимо предпринимать шаги, чтобы молодёжь не уезжала в большие города.

Он также подчеркнул, что в 2018 году работал советником главы администрации Пскова у Александра Братчикова и знает проблематику работы.

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