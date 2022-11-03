Газ провели в палкинскую деревню Лещихино

16:22, 03 ноября 2022, ПАИ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетям газоснабжения первые пять домовладений в деревне Лещихино Палкинского района Псковской области, сообщает пресс-служба ПАО «Газппром».

Для газификации населенного пункта был построен распределительный газопровод протяженностью 1,4 км. Подключиться к природному газу смогут 26 домовладений. С жителями деревни заключено 25 договоров на догазификацию, все они исполнены – газовые сети построены до границ земельных участков.

«Все дома практически готовы к приему природного газа. На днях подключаем следующие пять. Остальным разъяснили, какие документы нужно предоставить для ускорения подключения», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.