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Политика

Борис Елкин назвал свою главную задачу на посту главы Пскова

Фото: Telegram-канал Бориса Ёлкина

О дальнейшей работе на благо города рассказал новый глава Пскова Борис Елкин. Об этом он написал в своём Telegram-канале сегодня, 3 ноября.

«Благодарю депутатов Псковской городской Думы за поддержку и оказанное доверие! Наша слаженная совместная работа пойдет на пользу городу и его жителям», - говорится в сообщении.

Он отметил, что первоочередная задача на посту главы города Пскова - это улучшение качества жизни горожан за счёт повышения их комфорта, безопасности и социальной стабильности. При этом за полтора года работы главой администрации города Пскова Борис Елкин определил для себя основные направления, по которым необходимо принимать оперативные решения, «держать руку на пульсе».

«Особое внимание стоит уделить долгосрочным планам развития города. Строительство школ, детских садов, спортивных объектов, реконструкция дорог и прокладка новых улиц. Многие из этих проектов уже реализуются благодаря поддержке губернатора Псковской области и федерального центра», - подчеркнул глава Пскова.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин избран главой Пскова. Решение принято путем тайного голосования на сессии городской Думы сегодня, 3 ноября.

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