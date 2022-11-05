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Происшествия

Псковская таможня возбудила 15 дел по факту незаконной перевозки денег

Псковская таможня возбудила 15 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения наличных денежных средств. Они были установлены с марта по октябрь 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма незаконно перемещаемых денежных средств за этот период составила по уголовным делам 93 299 долларов США и 20 000 евро, по административным – 149 545 долларов США, 80 838 евро, 1 557 528 украинских гривен, 551 фунт стерлингов. 

Сотрудники таможенных постов на российско-латвийской и российско-эстонской границе при контроле вывоза из России наличных денежных средств выявили пять фактов сокрытия и десять случаев недекларирования иностранной валюты. 

При декларировании иностранной валюты, превышающей разрешенные нормы, таможенники запретили вывоз из России более 3,6 миллиона долларов США. В выпуске по 182 пассажирским таможенным декларациям отказано.

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