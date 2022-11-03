Отток медкадров в регионе связан с уходом пенсионеров — Марина Гаращенко
Отток медицинских кадров в Псковской области в основном связан с уходом пенсионеров, сказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Они зачастую увольняются для перерасчета пенсии, некоторые потом возвращаются и продолжают работать», — обратила внимание Марина Гаращенко.
Также председатель регионального комитета по здравоохранению отметила, что, к примеру, Псковская межрайонная больница неплохо укомплектована кадрами.
«Много зависит не только от мер поддержки, но и от руководителя, от коллег. Рабочее место должно быть комфортным не только в техническом плане», — считает Марина Гаращенко.
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