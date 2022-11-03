Автобус №22 будет заезжать на улицу Кузбасской Дивизии с 8 ноября

16:29, 03 ноября 2022, ПАИ

Автобус № 22 будет заезжать на улицу Кузбасской Дивизии в Пскове с 8 ноября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

С расписанием можно ознакомиться на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Таблички с графиком движения появятся на остановках 7 ноября.

Также Борис Елкин предложил псковичам придумать названия новым автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии. Всего на улице расположено четыре остановочных пункта.

«Каждый должен иметь оригинальное наименование, которое будет занесено в специальный реестр и включено в маршрут следования автобуса. Свои предложения можете оставлять в комментариях», - подчеркнул Борис Елкин.