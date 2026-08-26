Редкого чёрного аиста снял на фото орнитолог-любитель

13:17, 26 августа 2026, ПАИ

Редкого чёрного аиста, занесённого в Красную книгу, запечатлел на одном из водоёмов Курска орнитолог-любитель Сергей Торшенко, пишет riakursk.ru.

Как рассказано в группе «Птицы города Курска» в соцсети «ВКонтакте», фотограф обнаружил птицу кормящейся на мелководье, вероятно, перед дальней миграцией.

Аист, заметив человека, сначала перелетел на другой берег, а после попытки приблизиться поднялся в воздух и скрылся.

Ранее аистёнка Вэдэвэшку с переломами обеих ног спасли в гдовском центре. Также специалисты провели уникальную операцию на суставе ноги у истощённого аистёнка Валентинки из деревни Подоклинье Порховского района.