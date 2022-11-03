Нумерацию избирательных участков уточнили в Псковской области

16:35, 03 ноября 2022, ПАИ

В постановление о единой нумерации избирательных участков на территории Псковской области внесены изменения на заседании областной избирательной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

Из 600 участковых избирательных комиссий, действовавших на выборах в единый день голосования- 2022, к концу этого года на территории Псковской области сформировано 597 избирательных участков.

Также назначен новый член территориальной избирательной комиссии Пушкиногорского района с правом решающего голоса — Наталья Тихоненкова, и утверждено постановление о предложении кандидатур для поощрения Центральной избирательной комиссией РФ.