Сожитель разрешал любимой пить лосьон, но не вынес запаха сигарет

18:24, 03 ноября 2022, ПАИ

Молодая псковская пара совместно распивала спиртосодержащий лосьон «Веснушка», затем девушка решила сходить в магазин купить ещё лосьона, но по дороге выкурила сигарету. При её возвращении домой сожитель почувствовал запах сигарет и разозлился. Схватив кухонный нож, молодой человек нанёс им удар в левое бедро девушки, затем кулаком ударил её в лицо. В результате действий мужчины пострадавшей причинён лёгкий вред здоровью. Об этом инциденте сообщили в Псковской городской прокуратуре.

По данному факту дознавателем ОД УМВД России по Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города под контроль.