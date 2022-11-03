В Пскове открылась выставка фоторабот, посвящённых храмам

23:39, 03 ноября 2022, ПАИ

Ещё одно мероприятие, посвящённое Дню народного единства, стало возможным благодаря объединению усилий специалистов МБУК «Городской культурный центр» и службы управления объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». Об этом сообщил Telegram-канал «ЮНЕСКО Псков».

Выставка фоторабот победителей конкурса «Храмы псковской архитектурной школы — люди и храмы» проходит при поддержке управления культуры администрации города Пскова и комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Экспозиция будет работать в период с 3 по 30 ноября на первом этаже городского культурного центра (пл. Победы, д. 1).

Организаторы приглашают псковичей и гостей города познакомиться с шедеврами псковской средневековой архитектуры через творческое переосмысление фотохудожников.