На Привокзальной площади Пскова начался ремонт остановочной площадки

11:04, 04 ноября 2022, ПАИ

Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Из-за дефектов основания и повышенной нагрузки на полотно образовалась высокая колейность и ямочность. Просто переложить асфальт в этом случае не выход, поэтому будет производиться полная замена дорожной одежды», — говорится в сообщении.

Подрядчик сделает новое «корыто», а затем обустроит полноценный дорожный «пирог» из нескольких слоёв песка, щебня и асфальтобетона. Гарантия на покрытие составит четыре года, завершить работы должны до 30 ноября, уточнил Борис Елкин.

«Прошу автомобилистов и пассажиров автобусов с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — призвал глава города.