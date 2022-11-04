На Привокзальной площади Пскова начался ремонт остановочной площадки
Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Из-за дефектов основания и повышенной нагрузки на полотно образовалась высокая колейность и ямочность. Просто переложить асфальт в этом случае не выход, поэтому будет производиться полная замена дорожной одежды», — говорится в сообщении.
Подрядчик сделает новое «корыто», а затем обустроит полноценный дорожный «пирог» из нескольких слоёв песка, щебня и асфальтобетона. Гарантия на покрытие составит четыре года, завершить работы должны до 30 ноября, уточнил Борис Елкин.
«Прошу автомобилистов и пассажиров автобусов с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — призвал глава города.
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