В Псковском Доме офицеров состоялся концерт ко Дню народного единства

22:37, 04 ноября 2022, ПАИ

Этно-выставкой народов, проживающих на Псковской земле, и концертом отметили День народного единства в псковском Доме Офицеров.

«Мы собрали на этом концерте лучшие творческие силы нашей области, чтобы продемонстрировать нашему зрителю, насколько мы красивы и дружны. На сцене выступят театр танца «Русские узоры», хореографические коллективы из Опочки и Пушкинских Гор, Порхова. Каждый коллектив имеет в своём репертуаре национальный компонент.», - рассказала организатор концерта Лидия Чечельницкая.

Концертно-тематическая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» пройдёт в рамках завершения регионального фестиваля искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности – 2022», посвящённого культурному наследию Псковской области, реализуемого АНО «Центр талантов» и МБУК «Дом офицеров» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.