В результате пожара в Костроме скончалось 13 человек

09:21, 05 ноября 2022, ПАИ

Пожар начался в кафе «Полигон» на ул. Никитской в Костроме, площадь возгорания составляет 3,5 тыс. кв. м, из здания эвакуировали 250 человек, 13 человек погибли, сообщает ТАСС.

Информация о возгорании в кафе «Полигон» на ул. Никитской поступила в 02:37 мск.

«На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова», — сказали в пресс-службе.

В МЧС сообщили, что ведутся работы по локализации пожара и есть угроза обрушения кровли, пожару присвоен третий номер сложности.

«В 03:05 по прибытии ранг пожара поднят до третьего. Сложность тушения заключается в том, что площадь пожара — 3,5 кв. м и есть угроза обрушения кровли», — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев.

По последним данным, в результате пожара пострадали четыре человека, распространение огня локализовано.

«В 04:23 мск — локализация. Стало известно о четырёх пострадавших. Они переданы бригаде скорой помощи», — передали в пресс-службе.

В ликвидации пожара задействовано 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники МЧС России.