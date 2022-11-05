ВИДЕО «Тема недели»: Память не зароешь

20:42, 05 ноября 2022, ПАИ

Последние несколько месяцев власти Латвии и Эстонии активно ликвидируют собственный комплекс неполноценности, уничтожая всё, что напоминает об общем с Россией прошлом, включая монументы борцов с нацизмом: они просто варварски уничтожаются. К сожалению, реальность такова, что те, кому небезразличен чудовищный вандализм, просто выдавливаются из этих стран.

Эхо варварства докатилось и до Кургана Дружбы — символа победы над фашизмом, установленного в Себежском районе на границе России, Латвии и Белоруссии. Представители Латвии на своей территории тихой сапой выкорчевали плиты с именами героев и... зарыли их в землю.

О том, что бесполезно отворачиваться от общей истории и памяти, новый выпуск авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».