Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

21:45, 05 ноября 2022, ПАИ

Владимир Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов, готовится платформа для сбора средств, сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе запустим ещё одно фандрайзинговое направление, чтобы аккумулировать средства для флота морских дронов», — заявил он в своём субботнем видеообращении.

По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и «абсолютно каждый понимает, что это и для чего это». «Как это работает — все уже видели», — добавил он.

В конце октября Киев провёл террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах в Севастополе. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Оборонное ведомство сообщало, что один из морских дронов, использованных для теракта против кораблей и судов в Севастополе, был запущен из зоны безопасности зернового коридора.