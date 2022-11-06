Украинские войска обстреляли Донецк и другие города ДНР

16:50, 06 ноября 2022, ПАИ

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Яковлевку, Минеральное и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает РИА Новости.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по [следующим] направлениям: в 15:32 — населённый пункт Авдеевка – населённый пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; в 15:43 — населённый пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; в 16:00 — населённый пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в Telegram-канале.

Кроме того, в 15ё20 украинские войска выпустили по населённому пункту Старомихайловка три снаряда калибром 152 миллиметра. В 15:34 ведомство зафиксировало обстрел населённого пункта Минеральное: по нему украинские войска также выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

