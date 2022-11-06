Полиция Латвии разбирается с женщиной, включившей гимн России

21:42, 06 ноября 2022, ПАИ

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В социальные сети попал фрагмент того, как из одной квартиры в Латвии на максимальной громкости звучал гимн России. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

«Когда звучит гимн России, говорить нельзя! Слава России!» — заявила женщина, когда ей стали предъявлять претензии.

Автор этого видео не смог вынести такого «безобразия» и обратился в полицию. Там объяснили, что делать, если кто-то в Латвии слушает гимн России: «В таких случаях мы призываем вызывать полицию по номеру 110 в момент происшествия, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли выехать и выяснить мотивацию человека. Поддержка боевых действий недопустима».

С каких пор гимн России стал «поддержкой боевых действий», неизвестно.