Мужчина погиб в Псковском районе из-за неосторожного курения
Мужчина погиб при пожаре в селе Середка Псковского района 6 ноября. Пожар произошел в жилом доме на улице Пушкинской в 13:04, сообщает областное управление МЧС.
В комнате сгорело кресло, огнем повреждено ковровое покрытие и пол, помещение закопчено.
На месте происшествия обнаружено тело 48-летнего мужчины, инвалида I группы.
Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.
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