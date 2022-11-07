Псковским экспортерам рассказали о мерах поддержки

17:08, 07 ноября 2022, ПАИ

3 ноября в Центре «Мой бизнес» состоялся круглый стол «Поддержка экспортеров в условиях экономических ограничений».



В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, Российского экспортного центра, Центра поддержки экспорта Псковской области, а также псковских компаний, чья деятельность связана с экспортом.

В рамках мероприятия псковским экспортерам рассказали о доступных на сегодня мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. В свою очередь предприниматели могли рассказать о том, какие меры поддержки для них актуальны сегодня.

«Надеюсь, что у нас состоится открытая интересная дискуссия с максимальной пользой для всех участников», - отметил, открывая мероприятие, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев поблагодарил экспортеров: «Хочу выразить слова признательности экспортерам. Несмотря на непростую ситуацию, мы видим прирост по товарообороту, в основном в страны СНГ». Председатель комитета также отметил работу Центра поддержки экспорта. «Коллеги работают, чтобы совершенствовать федеральные инструменты поддержки российского экспорта», - отметил он.

Продолжил тему государственной поддержки российских компаний в условиях санкционного давления заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Евгений Пахомов. Он рассказал о существующих логистических цепочках и мерах поддержки предпринимателей, которые существуют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Мы, безусловно, будем продолжать поддерживать бизнес. В текущих условиях, чтобы удержать те позиции, которые у нас есть, нужна поддержка не только финансовая, но организационная. Минпромторг России предлагает бизнесу ряд мер поддержки по выходу на внешние рынки. Мы предлагаем обязательно использовать инструменты поддержки, которые у нас есть, чтобы быть уверенными, что ваш бизнес будет действительно конкурентоспособным», - сказал он.

Так, «Российским экспортным центром» совместно с Минпромторгом был перезапущен «Экспортный акселератор» - специализированная программа для российских промышленных предприятий, заходя в которую компания получает под свои потребности дорожную карту по выходу на экспортный рынок, а также поддержку клиентских менеджеров РЭЦ и российских торговых представительств за рубежом. В этот проект вошли два северо-западных региона России: Санкт-Петербург и Псковская область. Подробности о сервисе рассказал директор по развитию нефинансовых продуктов АО «Российский экспортный центр» Артур Завьялов.

«На фоне имеющихся ограничений по доступу к западным рынкам экспортерам оказывается всесторонняя поддержка. Одна из мер поддержки - сервис «Экспортный акселератор». Это некий маршрутизатор «Российского экспортного центра», который разработан для предоставления клиенту в зависимости от его экспортной зрелости или экспортного потенциала, персонального набора продуктов Группы РЭЦ. Сейчас продуктовый портфель Группы РЭЦ насчитывает около 140 продуктов без учета коммерческих партнерских услуг. Без использования подобного сервиса компаниям очень сложно разобраться в том, какой именно продукт им нужен.

Меры поддержки Минпромторга РФ, Российского экспортного центра и Центра поддержки Псковской области доступны не только крупным компаниям, но и субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом помощь экспортерам в большинстве случаев оказывается бесплатно.

Андрей Миронов, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге:

«Основные вызовы, с которыми сталкиваются сейчас российские компании, которые работают на экспорт, — это, прежде всего, вопросы логистики, поиск новых рынков сбыта и переориентация своих производств на выпуск той продукции, которая на этих рынках востребована. Третий большой комплекс задач связан с получением денежных средств за отгруженные товары. Со всеми этими задачами российские экспортеры успешно справляются, в том числе и с помощью тех мер поддержки, которые предлагает Министерство промышленности и торговли и Российский экспортный центр. В частности, большой популярностью среди российских компаний пользуется наша трехуровневая модель поиска иностранных покупателей и продвижения российских продуктов на внешние рынки. Риск непоступления денежных средств за поставленный товар в адрес новых покупателей может быть также застрахован в ЭКСАР, что также повышает защищенность интересов российских экспортеров при работе на новых для них рынках.

Как мы видим из опыта работы в СЗФО, все компании, которые раньше работали на экспорт, не прекратили свою деятельность, а переориентировались с привычных рынков Европы, Скандинавии, США на новые рынки. Это рынки дружественных стран, среди которых можно выделить практически все страны бывшего СНГ, страны Средней Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. Это гигантские рынки сбыта, и многие российские компании прорабатывают для себя возможность работы на рынках этих стран.

Андрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области:

Запрос на информирование о федеральных и региональных мерах поддержки не снижается. Поэтому такие мероприятия нужны для того, чтобы экспортеры и потенциальные экспортеры могли напрямую задать интересующие вопросы о той или иной мере поддержки, услышать советы, как правильно или с чем выйти на новые альтернативные рынки. Мы всегда с радостью откликаемся на запрос бизнеса на проведение таких мероприятий.

Несмотря на ситуацию, мы наблюдаем неплохую динамику по внешнеторговому обороту текущего года. В частности, по итогам 8 месяцев есть небольшой прирост. Однако изменения коснулись направленности экспорта: при сокращении объема экспорта псковских предприятий в страны дальнего зарубежья видим увеличение экспорта в страны СНГ. Предприятия не опускают руки, переориентируются, продолжают работать. И мы с помощью инструментов федеральной поддержки и Центра развития экспорта продолжим им помогать.

Мария Сидорук, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области:

Изменился экспортный курс. Логистические цепочки и партнерские отношения, которые годами выстраивались нашим бизнесом, просто перестали работать. Мы максимально оперативно стараемся реагировать на все изменения. Сегодня Центром поддержки экспорта совместно с Российским экспортным центром реализуются те меры поддержки, которые особо актуальны для псковских компаний в современных условиях. Прежде всего это софинансирование компаниям транспортных расходов, а также поиск новых надежных иностранных партнеров в дружественных странах, в том числе финансирование участия предприятий региона в международных выставках и бизнес-миссиях. Мы развернулись в сторону ЕврАзЭС, Азии и Востока, и это принесло первые результаты: порядка 11 предприятий все еще активно работают в этом направлении, более 13 предприятий показали эффективность проделанной работы, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Отмечу, что в этом году увеличилось количество обращений в Центр поддержки экспорта. Для быстрого и эффективного обмена информацией с предприятиями был создан Клуб экспортеров Псковской области. Наша цель – объединить его с другими региональными клубами. Это позволит оперативно решать возникающие проблемы, обмениваться опытом и строить планы с учетом потребностей компаний.



Мы уже приступаем к планированию мероприятий на следующий год. У предприятий, которые хотят получить какую-либо меру поддержки в 2023 году, уже сейчас есть возможность проанализировать тот или иной иностранный рынок для своего товара, чтобы обратиться за поддержкой в Центр.

У нас идет активный переход работы на систему одного окна, при помощи которого экспортеры смогут подавать свои заявки. Это снизит лишний документооборот и повысит эффективность оказания наших услуг. Поэтому мы советуем всем действующим экспортерам, активно пользующимися помощью Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра, регистрироваться на платформе Мой экспорт.