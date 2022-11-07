Иностранцев удивило разнообразие товаров в России после введения санкций

17:14, 07 ноября 2022, ПАИ

Зарубежных пользователей YouTube удивило разнообразие в российском супермаркете после восьми месяцев пребывания страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell, сообщает РИА Новости.

Австралиец посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Блогер отметил, что хотя многие западные бренды ушли из России, их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, все свелось к смене названия. Пользователи оставили под видео уже почти десять тысяч комментариев.

«Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видела такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!!! Кроме того, цены! Все ваши цены низкие! Да, я бы сказала, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю», — отметила Karen Brojakowski.

«Выбор продуктов и их качество просто невероятны», — подчеркнул #WorldClassChihuahuas.

«В марте истеричные антиправительственные СМИ продемонстрировали пустые полки в магазинах. Я поехал в Мурманск и обнаружил, что супермаркеты, как обычно, переполнены. Цены нормальные, плюс множество скидок», — написал 博才, занимающийся туристическим бизнесом в Мурманской области.

«В России все цены в магазинах уже включают налоги, поэтому вы видите окончательную стоимость и вам не нужно добавлять НДС или что-то еще», — указал Tony.