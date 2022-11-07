Главврач Псковской станции скорой помощи Денис Сачков стал членом региональной Общественной палаты
Денис Сачков, главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи, решением, принятым на заседании Общественной палаты Псковской области, утверждён членом палаты. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Процедура избрания нового члена Общественной палаты региона инициирована в связи с прекращением полномочий члена палаты Алеси Михачевой: она стала депутатом Псковской городской Думы.
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