Пушкиногорская ТИК отказала в регистрации на выборы одному из кандидатов
Самовыдвиженцу Дмитрию Волконскому отказали в регистрации на выборы главы Пушкиногорского района, сообщает ТИК муниципалитета.
Отказ связан с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Ранее сообщалось, что участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов: Дмитрий Волконский, самовыдвижение; Игорь Романов, «Партия Роста»; Оксана Филиппова, «Единая Россия»; Андрей Маковский, «Новые люди»; Александр Коваленко, ЛДПР.
У кандидатов есть время в срок до 14 ноября предоставить документы на регистрацию.
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