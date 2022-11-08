Мошенники лишили великолучанина крупной суммы

18:46, 08 ноября 2022, ПАИ

Великолучанин стал жертвой мошенников. Об этом пишет Telegram-канал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Вечером 7 ноября местный житель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что ему на мобильный позвонила женщина и представилась сотрудником банка. По ее словам, мошенники якобы пытаются оформить кредит на его имя, а чтобы защитить денежные средства, необходимо через мобильное приложение создать новые дебетовые карты и перевести на них деньги.

Великолучанин выполнил указания и перевел на счета 376 тысяч рублей. Далее он сообщил звонившей трехзначный код с обратной стороны каждой карты, после чего деньги пропали.

Полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.