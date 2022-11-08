Более чем на 40% снизились поступления от налогов в России

07:16, 09 ноября 2022, ПАИ

На 41,4 % меньше налогов по сравнению с мартовскими сборами поступило в консолидированный бюджет России в сентябре этого года. При этом по сравнению с сентябрем 2021-го налоговые доходы выросли на 4,1 %. Такие подсчёты на основе данных ФНС сделала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Об этом сообщает газета «Известия».

На сокращение повлиял тот факт, что с середины весны начали уменьшаться поставки углеводородов на фоне санкций и укрепления курса рубля. Основную часть государственных доходов генерируют сырьевой сектор и сопредельные отрасли, отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. Дальнейшая динамика налоговых сборов будет зависеть от мирового спроса на российские энергоносители, полагает она.

Наибольшую долю доходов в сентябре обеспечил внутренний НДС — 804 миллиарда рублей, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 688 миллиардов. Поступления от НДФЛ составили 423 миллиарда, от налога на прибыль — 367 миллиарда. Снижение сборов по сравнению с предыдущим годом зафиксировано только по налогу на прибыль — на 24 % к сентябрю прошлого года.