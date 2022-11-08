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Экономика

Экономист спрогнозировал курс доллара и евро к концу года

Какими будут курсы доллара и евро к концу года, зависит от ситуации на Украине и санкций. Об этом заявил экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака.

По словам эксперта, сейчас прогноз диапазонов доллара и евро к концу декабря сделать затруднительно. Это так, поскольку на курсы влияют сразу два фактора, уточнил Николай Кульбака, пишет издание «Лента.ру».

«Любой прогноз сейчас во многом зависит от двух вещей: от того, как дальше будут вестись военные действия, и от того, как в связи с этим будут увеличиваться санкции. То есть чем более активными будут действия со стороны России, тем больше будут санкции и тем неопределеннее будет ситуация с долларом и евро», — подчеркнул доцент РАНХиГС.

Он отметил, что пока ситуация относительно курсов остается равновесной. «Но если начнутся какие-то серьезные действия вокруг военного конфликта, то это будет способствовать колебаниям и прочим проблемам», — добавил специалист.

При этом экономист усомнился, что курсы ждут резкие и неожиданные скачки. «Я не жду колебаний больше чем плюс-минус пять-десять процентов от нынешнего курса. Больше я не жду. По крайней мере до конца года более сильные колебания вряд ли будут», — спрогнозировал финансовый аналитик.

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