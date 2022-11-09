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Экономика

Зарплаты псковичей в среднем выросли на 11%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь - август 2022 года составила 37 570 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,8 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

В реальном выражении, с учетом индекса потребительских цен, заработная плата снизилась на 3 %.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью (61 951 рубль), и сферах госуправления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (44 904 рубля). В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 64,9 % и на 19,5 % соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций таких видов экономической деятельности, как «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (23 651 рубль), за январь - август 2022 года был ниже среднеобластного на 37 %, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (24 851 рубль) – на 33,9 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь - август 2022 года составила 30 580 рублей, что составило 81,4 % к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области. По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь - август 2022 года сложилась в размере 36 622 рубля, что на 2,5 % меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по региону.

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