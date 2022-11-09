Ещё один пациент умер от коронавируса в Псковской области
Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области, всего умерли 1940 пациентов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии COVID-19 заболели 125 274 псковича (за сутки – 22), вылечились 123 086 человек (за сутки – 14).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 40986/7
Великие Луки – 18201/0
Бежаницкий район – 1607/0
Великолукский район – 2844/0
Гдовский район – 2250/0
Дедовичский район – 3081/0
Дновский район – 1020/0
Красногородский район – 1129/1
Куньинский район – 1065/0
Локнянский район – 1207/0
Невельский район – 5639/3
Новоржевский район – 1349/0
Новосокольнический район – 3305/0
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6092/2
Палкинский район – 1270/3
Печорский район – 2971/0
Плюсский район – 1972/0
Порховский район – 4553/1
Псковский район – 9700/2
Пустошкинский район – 1580/1
Пушкиногорский район – 1794/1
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2992/0
Струго-Красненский район – 2119/1
Усвятский район – 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.