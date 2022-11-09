Ещё один пациент умер от коронавируса в Псковской области

14:28, 09 ноября 2022, ПАИ

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области, всего умерли 1940 пациентов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии COVID-19 заболели 125 274 псковича (за сутки – 22), вылечились 123 086 человек (за сутки – 14).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:



Псков – 40986/7

Великие Луки – 18201/0

Бежаницкий район – 1607/0

Великолукский район – 2844/0

Гдовский район – 2250/0

Дедовичский район – 3081/0

Дновский район – 1020/0

Красногородский район – 1129/1

Куньинский район – 1065/0

Локнянский район – 1207/0

Невельский район – 5639/3

Новоржевский район – 1349/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3834/0

Островский район – 6092/2

Палкинский район – 1270/3

Печорский район – 2971/0

Плюсский район – 1972/0

Порховский район – 4553/1

Псковский район – 9700/2

Пустошкинский район – 1580/1

Пушкиногорский район – 1794/1

Пыталовский район – 1922/0

Себежский район – 2992/0

Струго-Красненский район – 2119/1

Усвятский район – 746/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.