В Порховском районе пьяный мужчина вызвал оперслужбы вместо такси

14:45, 09 ноября 2022, ПАИ

Экстренные службы вызвали на место придуманного ДТП в Порховском районе. Мужчина сообщил, что якобы в деревне Полоное легковой автомобиль сбил человека и скрылся с места аварии.

Однако на месте сотрудники оперативных служб обнаружили мужчину в сильной степени алкогольного опьянения, который, как выяснилось, передал ложную информацию, чтобы ему помогли добраться до дома.

Теперь, перед тем как оказаться дома, мужчине предстоит провести время в отделе полиции.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и ДПС.