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Экономика

Россия и Белоруссия подписали соглашение о единых правилах конкуренции

Белоруссия подписала с Россией межправсоглашение о единых правилах конкуренции, оно направлено на сближение антимонопольного законодательства двух стран. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«Межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции подписали сегодня руководители антимонопольных ведомств Беларуси и России Алексей Богданов (глава МАРТ — ред.) и Максим Шаскольский (глава ФАС РФ — ред.)», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции в Союзном государстве и направлено на сближение антимонопольного законодательства.

«Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов — совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению», — подчеркивается в сообщении.

В ноябре прошлого года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах.

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