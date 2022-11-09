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Общество

Останки восьми солдат перезахоронили в Невельском районе

На воинском захоронении в деревне Усть-Долыссы Невельского района состоялся митинг, посвященный перезахоронению советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Восемь неизвестных солдат подняты поисковиками в деревне Копачево Усть-Долысской волости во время молодежной Вахты памяти, прошедшей в августе.

Открыл митинг глава Невельского района Олег Майоров. С приветственным словом выступили начальник отделения призыва военного комиссариата Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов Юрий Чумаков, глава Усть-Долысской волости Татьяна Муравейникова, командир поискового отряда «Гвоздика» Михаил Ясютич.

Заупокойную литию по павшим воинам провел настоятель храма равноапостольного князя Владимира в деревне Усть-Долыссы отец Александр.

Присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания. Был дан оружейный салют, возложены венки и цветы.

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