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Страна и мир

Россия отводит войска с правого берега Днепра

Днепр (архив РИА Новости). Фото © AFP 2022 / Andrey Borodulin

Командующий восками СВО Сергей Суровикин в ходе доклада заявил министру обороны Сергею Шойгу, что целесообразно организовать оборону Херсона на левом берегу Днепра. Шойгу согласился и приказал начать отвод войск из Херсона.

Решение об отводе войск с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизни солдат, заявил РИА Новости бизнесмен, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его мнению, вывод войск с минимальными потерями — достижение Суровикина, которое не делает чести русскому оружию, но подчёркивает личные качества полководца, который «поступил как мужчина, не боящийся ответственности».

В ходе доклада в командном пункте объединённой группировки войск господин Суровикин сообщил министру обороны, что у Вооружённых сил Украины есть планы создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС.

«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу реки Днепр», — сказал Сергей Суровикин.

«Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками, а после этого понять, кто прав, кто виноват и в чём суть проблемы», —- добавил Пригожин.

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