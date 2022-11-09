В Пскове установили четыре новые автобусные остановки

20:56, 09 ноября 2022, ПАИ

В рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове были установлены новые автоусные остановки. Об этом ПАИ рассказал глава города Борис Елкин.

«Это очень важно для жителей этого микрорайона. Раньше людям приходилось проходить достаточно большое расстояние до городского транспорта, и они не могли толком добраться до центра. В рамках реконструкции было установлено четыре новые автобусные остановки. И понятно, чтобы они не стояли без дела, было необходимо запустить маршрут. В первую очередь решили запуститить 22-й автобус, поскольку он идёт практически через весь город», — сообщил Борис Елкин.

Вчера Псковское агентство информации сообщило, что с 8 ноября автобусный маршрут № 22 изменит движение.