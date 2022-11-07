В Пскове изменится расписание автобуса № 22

18:00, 07 ноября 2022, ПАИ

Изменения в схему движения и расписание автобуса маршрута № 22 в Пскове вносятся с 8 ноября. Об этом сообщается в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

При движении от остановки «Политехнический колледж» по улице Чудской и Юбилейной после остановки «Улица Алмазная» автобус будет поворачивать на улицу Кузбасской Дивизии, разворачиваться на круге у улицы Западной и возвращаться на Юбилейную улицу к остановке «Улица Коммунальная». Далее он будет следовать по маршруту движения.

Изменённое расписание опубликовано в разделе городских расписаний.