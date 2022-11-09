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Кабмин России сократил ковидные выплаты медикам

Кабмин РФ сократил количество выделенных средств на выплаты медикам за работу с больными COVID-19 с 600 миллионов до 242 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 года, в пункте 1 слова «600000 тыс. рублей» заменить словами «242119,6 тыс. рублей», — говорится в документе.

Кроме того, число медицинских работников, подпадающих под выплаты, также изменится — с 2,5 тысячи до 1,15 тысячи.

Между тем ПАИ писало, что только в Псковской области заболеваемость COVID-19 превысила средний уровень в 12 районах региона.

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