Михаил Ведерников поздравил полицейских с профессиональным праздником

09:43, 10 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

«Служба в полиции стала для вас настоящим призванием и делом всей жизни. Это напряженная работа требует высоких моральных качеств и особой ответственности, самообладания и профессионализма, терпения и личного мужества», - отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что управление МВД России по Псковской области уверенно выполняет все поставленные задачи по борьбе с криминалом, терроризмом, киберперступностью и коррупцией.

«Вы стоите на страже законности, безопасности дорожного движения и общественного порядка, всегда выполняя свой долг с честью, принципиальностью и достоинством, рискуя порой своими жизнями. Выражаю признательность ветеранам ведомства, которые передают бесценный опыт молодым сотрудникам и воспитывают достойную смену. Благодарю всех, кто связал свою жизнь с нелегкой службой в полиции, за высокий профессионализм, компетентность, преданность делу и готовность всегда прийти на помощь. Уверен, вы и впредь будете действовать в интересах жителей Псковской области, чтобы обеспечивать их безопасность и порядок и на территории региона. Желаю всем, кто сегодня встречает профессиональный праздник на дежурстве, боевом посту и в семейном кругу, — крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и новых успехов!» - подытожил губернатор.