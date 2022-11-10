Жительница Дедовичей отработает 120 часов за метание рюмки в обидчика
38-летняя жительница Дедовичей получила 120 часов обязательных работ за метание рюмки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
В августе в кафе «Агдаш» во время конфликта с одним из посетителей подсудимая взяла стеклянную стопку и бросила ее в голову обидчику.
С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, судья назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
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