Жительница Дедовичей отработает 120 часов за метание рюмки в обидчика

10:26, 10 ноября 2022, ПАИ

38-летняя жительница Дедовичей получила 120 часов обязательных работ за метание рюмки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В августе в кафе «Агдаш» во время конфликта с одним из посетителей подсудимая взяла стеклянную стопку и бросила ее в голову обидчику.

С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, судья назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.