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Общество

В России детям с 14 лет могут разрешить работать официально

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, согласно которому российским детям могут разрешить работать с 14 лет.

В пояснительной записке отмечается, что в условиях экономического санкционного давления недружественных РФ государств работа детей с 14 лет – это еще и финансовая поддержка семьи, а кроме того, воспитание чувства ответственности, пишет деловой портал BFM.ru.

Если закон примут, то для трудоустройства подростка не потребуется согласие органов опеки. Помимо этого, работодателю не нужно будет проводить предварительное медицинское обследование, если у совершеннолетнего на руках есть заключение медработника, полученное недавно.

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