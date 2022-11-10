В Псковской области мужчина осуждён за изнасилование девочки-подростка

13:41, 10 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Установлено, что 5 мая 2021 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в пригороде одного из муниципальных образований области, силой затащил в свой автомобиль девочку-подростка с особенностями здоровья, отвез ее в безлюдное место и изнасиловал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев 2 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительными видами наказания и ограничением свободы.