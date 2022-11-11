Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Десять тысяч выплатят псковичам за добытого волка

Волки убивают овец в Качановской волости Палкинского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Палкинского района Василий Раков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Василий Раков в соцсети «ВКонтакте»

«Качановская волость: в нескольких деревнях волки объявились, овец тягать начали. Сейчас 10 тысяч рублей — вознаграждение за добычу серого — выплачивают, так что если есть охотники этого скрытного и умного зверя взять — обращайтесь», — призвал он.

Василий Раков также рассказал, что подрядчик по содержанию приступил к вырубке кустарника в Качановской волости и «дело наконец сдвинулось с мёртвой точки».

«Ездили с ним объёмы работ смотреть. У кабанов дороги перепаханы, заехали в глухомань, старый гранитного камня фундамент, лестницу нашёл во мху, местный мужичёк байки про встречу с медведем рассказывает — так и живём», — поделился он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 ноября 2022

Великолучанин прошёл в финал фотоконкурса «Медики на работе»
11 ноября 2022

Десять тысяч выплатят псковичам за добытого волка
10 ноября 2022

Сотрудники МЧС рассказали псковичам о правильной подготовке лодки к зимнему хранению
10 ноября 2022

Температурный рекорд был установлен в Псковской области
10 ноября 2022

Научно-практическая конференция начала работу в Псковской академии ФСИН
10 ноября 2022

В РФ ожидается снижение ставок по ипотеке, если не будет расти инфляция
10 ноября 2022

Оазис на Шелони: архитекторы разработали проект развития Порхова
10 ноября 2022

Точка сбора батареек открылась в центре Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...