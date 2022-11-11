Десять тысяч выплатят псковичам за добытого волка

00:38, 11 ноября 2022, ПАИ

Волки убивают овец в Качановской волости Палкинского района. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Палкинского района Василий Раков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Качановская волость: в нескольких деревнях волки объявились, овец тягать начали. Сейчас 10 тысяч рублей — вознаграждение за добычу серого — выплачивают, так что если есть охотники этого скрытного и умного зверя взять — обращайтесь», — призвал он.

Василий Раков также рассказал, что подрядчик по содержанию приступил к вырубке кустарника в Качановской волости и «дело наконец сдвинулось с мёртвой точки».

«Ездили с ним объёмы работ смотреть. У кабанов дороги перепаханы, заехали в глухомань, старый гранитного камня фундамент, лестницу нашёл во мху, местный мужичёк байки про встречу с медведем рассказывает — так и живём», — поделился он.