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Общество

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 11 ноября

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидается в Псковской области 11 ноября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ветер западных направлений, умеренный до сильного. Температура максимальная днем и минимальная ночью +8...+13.                                                                  

В Пскове небольшой дождь. Температура днем +11...+13, ночью +9...+11.

В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью небольшой дождь. Температура в течение суток +9...+11.

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