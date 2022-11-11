Небольшой дождь ожидается в Псковской области 11 ноября
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидается в Псковской области 11 ноября, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ветер западных направлений, умеренный до сильного. Температура максимальная днем и минимальная ночью +8...+13.
В Пскове небольшой дождь. Температура днем +11...+13, ночью +9...+11.
В Великих Луках днем без существенных осадков, ночью небольшой дождь. Температура в течение суток +9...+11.
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