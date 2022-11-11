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Общество

билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

Фото ArtPhoto_studio на Freepik

Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE[1]).

Партнёром для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развёртывания как самого пакетного ядра (EPC[2]), так и сервиса PTT[3], позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE[4] видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологий в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов».

[1] Private LTE (pLTE) – современная технология построения беспроводных корпоративных сетей путем использования мобильной сети связи на базе LTE, которая может быть с успехом использована для цифровой трансформации в промышленном секторе.

[2] EPC – Evolved Packet Core – ядро пакетной сети нового поколения.

[3] PTT – push-to-talk – сервис, дословно «нажми, чтобы говорить».

[4] LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

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