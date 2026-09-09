Пскович участвует в финале конкурса «Учитель года России – 2026»

17:25, 09 сентября 2026, ПАИ

Учитель псковской гимназии № 29 Вячеслав Новиков вышел в финал Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026». Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Педагог прибыл в Белгород, где стартовал первый этап состязаний. Ему предстоит выступить с открытым уроком и пройти интервью. Эти испытания раскроют его профессиональный опыт и педагогический подход.

«Гордимся нашим педагогом! Желаем уверенности, вдохновения и блестящих результатов. Пусть опыт, любовь к предмету и подход к каждому ученику помогут достойно представить Псков!» – отметили представители городской администрации.