Колдун из Псковской области примет участие в новом сезоне «Экстрасенсов. Реванш»

17:42, 09 сентября 2026, ПАИ

Виталий Рожков, уроженец Калужской области, а ныне житель Псковской области, вошёл в число участников третьего сезона мистического телепроекта «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ. Премьера состоится 19 сентября, сообщили ПАИ организаторы шоу.

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Участникам предстоят испытания: поиск людей и предметов в незнакомой обстановке, работа с фотографиями незнакомцев и изучение историй реальных людей.

В проекте сойдутся экстрасенсы из предыдущих сезонов. Среди участников – Саманта Адам, Виктория Комахина, Влад Кадони, Фатима Хадуева, Татьяна Ларина, Александр Саков, Максим Левин и другие известные по проекту маги.

Для Рожкова это не первый опыт участия в телешоу. В 2024 году он выступал в 24-м сезоне «Битвы экстрасенсов», но покинул проект после шестого выпуска. Тогда зрители народным голосованием оставили в шоу 13-летнюю Саманту Адам.

В интервью «АиФ-Псков» Рожков рассказывал, что участие в проекте стало для него важным опытом. Он благодарил организаторов за возможность окунуться в мир экстрасенсорики и увидеть, как работают другие маги. Долгие годы он проходил этот путь в одиночку, признался экстрасенс.

Переезд в Псковскую область, по его словам, был осознанным: он искал тихую деревенскую жизнь, а также почувствовал особую энергетику этих мест.