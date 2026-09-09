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Общество

Астролюбитель запечатлел Млечный Путь над Труворовом городищем

Таймлапс Млечного Пути и полярного сияния, снятых в деревне Захново и Изборске, опубликовал псковский астрофотограф Пётр Митрофанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видеозапись: Пётр Митрофанов

«В ролике – Млечный Путь над Мальским озером и Труворовом городищем с Никольским храмом, полярное сияние над Городищенском озером. Наиболее интересный момент сияния на 1.17–1.19», – подписал видеозапись автор.

Ранее астролюбитель запечатлел восход полной луны над Псковом. Луна прошла над куполами Троицкого собора.

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Астролюбитель запечатлел Млечный Путь над Труворовом городищем

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