Астролюбитель запечатлел Млечный Путь над Труворовом городищем

17:41, 09 сентября 2026, ПАИ

Таймлапс Млечного Пути и полярного сияния, снятых в деревне Захново и Изборске, опубликовал псковский астрофотограф Пётр Митрофанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видеозапись: Пётр Митрофанов

«В ролике – Млечный Путь над Мальским озером и Труворовом городищем с Никольским храмом, полярное сияние над Городищенском озером. Наиболее интересный момент сияния на 1.17–1.19», – подписал видеозапись автор.

Ранее астролюбитель запечатлел восход полной луны над Псковом. Луна прошла над куполами Троицкого собора.