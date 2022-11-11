Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Ликбез по созданию ТОСов провели псковским депутатам

В рамках Дня депутата прошел очередной образовательный курс для депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва. Он был посвящен вопросам создания территориальных общественных самоуправлений, их деятельности и реализации ими собственных инициатив по вопросам местного значения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Наше обучение по ТОСам мы планируем провести в два этапа. Первый - теория; занятия, на одном из них мы собрались с вами. И второй этап - это практическая часть. Планируется выезд на округ Григория Ивановича Стороненкова, чтобы посмотреть, как реализуется работа ТОСов», - отметил председатель городской Думы Александр Гончаренко.

Председатель также добавил, что план обучения депутатов седьмого созыва составлен сотрудниками Думы до конца года. «К весне следующего года мы начнем видеть результаты деятельности тех депутатов, которые только начали работать на округах. Главное - взаимодействие с людьми и желание помочь жителям своего округа», - подчеркнул Гончаренко.

В мероприятии приняли участие эксперты федерального, регионального и местного уровней. С докладом по теме «Актуальные вопросы деятельности ТОС, а также пути повышения мотивации жителей к созданию и деятельности ТОС» в формате ВКС выступил директор Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Захарий Юдин.

О реализации проектов территориальных общественных самоуправлений в Псковской области рассказала первый заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Галина Тронина.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поделился своим опытом и рассказал о порядке организации ТОСов в Пскове. На его округе на сегодняшний день поступило наибольшее количество инициатив от жителей по созданию ТОСов.

Сейчас в Пскове действуют 10 ТОСов. Это ТОСы «Байкова,7», «Луговая - 1а», «М. Горького, 47/9», «Майора Достовалова, 1», «Мирный», «Набат-3», «Юбилейная, 67» и «Загородный», «Октябрьский, 30», «Октябрьский проспект, 32».

На стадии регистрации находится еще столько же территориальных общественных самоуправлений. Планируется, что в ближайшее время будут зарегистрированы ТОСы «Подвышинское», «Олега Кошевого 19», «Тиконд Ретро», «Солнцепек», «Алмазово».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 ноября 2022

Ликбез по созданию ТОСов провели псковским депутатам
08 ноября 2022

В администрации Пскова произошли кадровые изменения
08 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Инаугурация главы Пскова Бориса Елкина
08 ноября 2022

Борис Елкин вступил в должность главы Пскова
07 ноября 2022

Сергей Дмитриев назначен министром внутренней политики Херсонской области
06 ноября 2022

Полиция Латвии разбирается с женщиной, включившей гимн России
06 ноября 2022

Эксперты рассказали, как ввезти автомобиль из стран ЕАЭС
05 ноября 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Память не зароешь

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...