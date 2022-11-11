Ликбез по созданию ТОСов провели псковским депутатам

10:11, 11 ноября 2022, ПАИ

В рамках Дня депутата прошел очередной образовательный курс для депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва. Он был посвящен вопросам создания территориальных общественных самоуправлений, их деятельности и реализации ими собственных инициатив по вопросам местного значения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Наше обучение по ТОСам мы планируем провести в два этапа. Первый - теория; занятия, на одном из них мы собрались с вами. И второй этап - это практическая часть. Планируется выезд на округ Григория Ивановича Стороненкова, чтобы посмотреть, как реализуется работа ТОСов», - отметил председатель городской Думы Александр Гончаренко.

Председатель также добавил, что план обучения депутатов седьмого созыва составлен сотрудниками Думы до конца года. «К весне следующего года мы начнем видеть результаты деятельности тех депутатов, которые только начали работать на округах. Главное - взаимодействие с людьми и желание помочь жителям своего округа», - подчеркнул Гончаренко.

В мероприятии приняли участие эксперты федерального, регионального и местного уровней. С докладом по теме «Актуальные вопросы деятельности ТОС, а также пути повышения мотивации жителей к созданию и деятельности ТОС» в формате ВКС выступил директор Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Захарий Юдин.

О реализации проектов территориальных общественных самоуправлений в Псковской области рассказала первый заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Галина Тронина.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поделился своим опытом и рассказал о порядке организации ТОСов в Пскове. На его округе на сегодняшний день поступило наибольшее количество инициатив от жителей по созданию ТОСов.

Сейчас в Пскове действуют 10 ТОСов. Это ТОСы «Байкова,7», «Луговая - 1а», «М. Горького, 47/9», «Майора Достовалова, 1», «Мирный», «Набат-3», «Юбилейная, 67» и «Загородный», «Октябрьский, 30», «Октябрьский проспект, 32».

На стадии регистрации находится еще столько же территориальных общественных самоуправлений. Планируется, что в ближайшее время будут зарегистрированы ТОСы «Подвышинское», «Олега Кошевого 19», «Тиконд Ретро», «Солнцепек», «Алмазово».